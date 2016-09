Vlomilec povzročil za 27.000 evrov škode

MARIBOR – Neznanec je v nedeljo med 5.50 in 13.30 skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo na Kamenškovi ulici v Mariboru. Hišo je preiskal, v njej pa našel in si prisvojil gotovino, nakit in en tehnični predmet.

Materialna škoda znaša okoli 27.000 evrov, so sporočili iz PU Maribor.