MIREN – V sredo popoldne je bila policija obveščena o vlomu v stanovanjsko hišo na območju naselja Miren, so sporočili iz PU Nova Gorica. Neznanec je vlomil vanjo in odtujil nakit in gotovino.

Po zbranih obvestilih in drugih ugotovljenih dejstvih bodo policisti PP Nova Gorica podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo v Novi Gorici.