Vlomilec odnesel zlatnino in gotovino

STRUNJAN – V Strunjanu je v četrtek nekdo vlomil v stanovanjsko hišo, iz katere je odnesel zlatnino in gotovino. Lastniki so oškodovani za približno 3000 evrov, poroča PU Koper.

Vlom so policisti obravnavali tudi v vasi Pared pri Sežani. Storilci so pregledali notranjost ter odnesli zlatnino in srebrnino. Škode je za 500 evrov.