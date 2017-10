Vlomilec obvlada

MEDVODE – V petek okrog 21.30 so policiste obvestili o vlomu v hišo v naselju Topol pri Medvodah.

Ugotovili so, da je za zdaj še neznani storilec v popoldanskem času vlomil skozi delno zaprto okno (na nagib) in vstopil. Pregledal je prostore in odtujil denar.

Lastnika je oškodoval za približno 1000 evrov.