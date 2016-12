Vlomilec ni imel veliko dela, saj stanovanje ni bilo zaklenjeno

JESENICE – Jeseniški policisti so v četrtek popoldne obravnavali prijavo domačinke, da je neznani storilec med njeno odsotnostjo vstopil v odklenjeno stanovanje in odtujil manj vredne predmete.

»Nepovabljeni gost« zaradi opustitve samozaščitnih ukrepov lastnice pri vstopu v stanovanje ni imel nič dela in je v njeni odsotnosti neopazno lahko pregledal stanovanje, so sporočili iz PU Kranj. Dodali so, da svetujejo izvajanje ukrepov za preprečevanje tatvin ter v tej zvezi zaklepanje vrat in zapiranje oken.