Vlomilec na delu za Bežigradu

LJUBLJANA – V petek okrog 20.45 so policiste obvestili o vlomu v stanovanje na območju Bežigrada.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je neznani storilec popoldne vlomil balkonska vrata in vstopil v stanovanje, od koder je odtujil dokumente, nakit, prenosni računalnik Asus, oblačila in športno torbo.

Z dejanjem je lastnika oškodoval za približno 5000 evrov, so sporočili iz PU Ljubljana.