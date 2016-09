LJUBLJANA – V petek okrog 4.30 so PU Ljubljana obvestili o vlomu v gostinski lokal na Večni poti v Ljubljani.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je neznanec ponoči vlomil skozi vhodna vrata lokala, prišel v notranjost in odtujil LCD-televizor znamke Panasonic, nekaj alkoholnih pijač in denar.

Policisti nadaljujejo delo.