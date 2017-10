Vlomilcu je bila garaža dovolj

COGETINCI – Neznanec je med 29. septembrom in 2. oktobrom skozi lesena vrata vlomil v garažo stanovanjske hiše v Cogetincih. Iz nje si je prisvojil električno kolo, trekinško kolo, žar, par smuči, kosilnico na nitko in več kosov drugega orodja oz. predmetov. V stanovanjske prostore ni vlomil, so sporočili iz PU Maribor.