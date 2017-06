LJUBLJANA – Ljubljanski policisti so v četrtek zabeležili kar pet vlomov.

V Klečah so neznanci odtujili kosilnico na nitko, v Domžalah pa so iz vrtne ute odnesli plinski gorilnik in pijačo. Vlomili so tudi v kletne prostore stanovanjskega bloka na Rašiški ulici.

V Kočevju so iz trgovine odtujili cigarete in kavo ter iz pisarne poslovnega objekta denar.