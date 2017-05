Vlomilci za praznik dela niso počivali, vdrli celo v čebelnjak

NOVO MESTO – Iz PU Novo mesto poročajo o vlomih in tatvinah. V Podgori na območju Straže je v noči na 2. maj nekdo vlomil v tri objekte. Iz dveh ni ničesar odtujil, iz ene zidanice pa je odtujil živila in pijačo.

Šentjernejski policisti so bili 1. maja obveščeni, da je s strehe počitniške hiše v okolici Šentjerneja nekdo odtujil okoli 20 metrov bakrenih žlebov.

Med 27. aprilom in 1. majem je v Brežicah neznanec vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar in nakit. Povzročil je za okoli 2500 evrov škode.

V okolici Semiča je neznanec vlomil v čebelnjak in odtujil kosilnico in agregat. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 500 evrov.

V okolici Straže pa je med nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar in nakit. Povzročil je za okoli 1000 evrov škode.