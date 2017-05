Vlomilci ta vikend v akciji

LJUBLJANA – Konec tedna so policiste obvestili o 21 vlomih, v devetih primerih je ostalo pri poskusu (v hišo in vrtno uto, dva poslovna prostora, tri kleti in dve vozili).

Neznanci so vlomili v hiše v Mostah in Grosupljem ter na Viču, kjer so vlomili v tri. Odtujili so denar, v Grosupljem pa kopalniško opremo.

Za Bežigradom so vlomili v dve kleti, v eno pa v središču mesta ter na Viču. Odtujili so športno in alpinistično opremo ter orodje.

V soboto okrog 23.30 so PU Ljubljana obvestili o vlomu v poslovni prostor – gostinski lokal v Radomljah. Vlomili so v večernem času, tako da so splezali na nadstrešek ob zgradbi in skozi okno v mansardnem delu zgradbe vstopili v bivalne prostore, od koder so odtujili dnevni izkupiček ter nakit. Povzročili so za več tisoč evrov materialne škode.

Že v petek nekaj pred 9. uro so policiste obvestili o vlomu v stanovanje za Bežigradom, kamor je neznani storilec vlomil dan prej v dopoldanskem času. Odtujil je kuverto z denarjem, so zapisali v poročilu PU Ljubljana.