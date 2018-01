Vlomilci so se dvakrat lotili istega

IDRIJA – V torek so policisti PP Idrija obravnavali vloma v poslovne prostore istega gospodarskega subjekta na območju naselja Cerkno in v Idriji.

V torek zjutraj so jih obvestili, da je neznani storilec pred kratkim vlomil okno na zadnji strani objekta v Cerknem in pregledal prostore. Prilastil si je 400 metrov plastificirane bakrene žice in gospodarski družbi povzročil za približno 1500 evrov materialne škode.

Poleg tega so popoldne obravnavali tudi vlom v objekt istega gospodarskega subjekta v Idriji, kjer je neznani storilec vlomil prav tako okno objekta in nato iz notranjosti odtujil odpadni baker (približno 40 kg) in kose žice v skupni vrednosti približno 200 evrov. Poleg tega je storilec vlomil tudi v tri kovinske zaboje na delovnem vozilu, vendar ni ničesar odtujil, poroča PU Nova Gorica.