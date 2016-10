Vlomilci povzročili za osem tisočakov škode

TREBNJE – V sredo med 17. in 20. uro so na Rimski cesti in Cankarjevi ulici neznanci vlomili okni dveh pritličnih stanovanj, so sporočili iz PU Novo mesto.

Odtujili so dokumente, denar, nakit in prenosni računalnik. Oškodovanci ocenjujejo škodo na okoli 8000 evrov.