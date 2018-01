Vlomilci odšli brez plena

LJUBLJANA – Policisti so na območju PU Ljubljana obravnavali pet vlomov v objekte, pri čemer v tri hiše. Iz hiše v okolici Brezovice so odtujili nakit, iz preostalih dveh v Vodicah pa ničesar.

Na Petkovškovem nabrežju so vlomili v prostore podjetja, od koder so odtujili denar, na Ulici Gradnikove brigade v Ljubljani pa so vlomili v trafiko in odtujili cigarete. Škoda bo znana po opravljeni inventuri, so sporočili iz PU Ljubljana.