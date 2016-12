Vlomilci odnesli denar, zamrznjena živila in zlatnino

NOVO MESTO – V noči na petek so vlomili v prostore KZ Krka v Dolenjskih Toplicah in od tam odnesli za nekaj deset evrov denarja, ki so ga našli v blagajni.

V Trsteniku so v petek popoldne ugotovili, da so jim med krajšo odsotnostjo iz zamrzovalne skrinje, ki je bila v pomožnem objektu, odnesli za okoli 400 evrov zamrznjenih živil.

Na Dolgi Raki so v soboto popoldne ugotovili, da so neznanci vlomili v starejšo hišo in odnesli nekaj kilogramov zamrznjenih izdelkov. Lastniku so odnesli še nekaj denarja in mu tako skupaj naredili za približno 150 evrov škode.

V soboto zvečer so ogled kraja kaznivega dejanja opravili policisti iz Dolenjskih Toplic. Poklicali so jih v Sotesko, kjer so čez dan neznani storilci vlomili v hišo in odnesli za okoli 3000 evrov zlatnine in vrednejših predmetov. Novomeški policisti pa so zvečer opravili ogled vloma v hišo v Petelinjeku, od koder so storilci odnesli nekaj več kot 200 evrov gotovine.

Policisti iz Dolenjskih Toplic so opravili ogled vloma v hišo še v nedeljo dopoldne. Poklicali so jih v Zalog, kjer so ugotovili, da so v času odsotnosti lastnikov neznanci vlomili v prostore hiše ter odnesli zlatnino in denar. Naredili so za nekaj tisoč evrov škode.

Na Ulici Marjana Kozine v Novem mestu so v nedeljo dopoldne vlomili v osebni avtomobil in odnesli dokumente, bančne kartice in nekaj gotovine. Škode je za okoli 2000 evrov.