Vlomilci niso počivali niti za zadnji dan starega leta

KRANJ – V soboto ponoči je bil neznanec prepoden med vlamljanjem v gostinski lokal na Planini, v Žiganji vasi na območju Tržiča pa je nekdo z lomljenjem ključavnice poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo.

Včeraj so bili prijavljeni še vlomi v stanovanjske hiše v Nomenju, kjer storilec ni odtujil ničesar, ter v Srednji vasi pri Šenčurju in na Triglavski ulici v Kranju, kjer sta bila odtujena denar in zlatnina.