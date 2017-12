RADOVLJICA, BLED – Policiste so v torek obvestili o treh vlomih na območju Radovljice in Bleda, poroča PU Kranj.

V Radovljici so neznanci vlomili v gostinski obrat, a niso ničesar odnesli, ter tudi v stanovanjsko hišo, od koder so odtujili denar in zlatnino.

Na Bledu so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo, a storilec ni iz nje ničesar odnesel.