Vlomilci nad vilo Türkovih

PARECAG – V prvi polovici leta se je na območju Policijske uprave Koper zgodil vlom. Škode naj bi bilo za kar 116 tisoč evrov. Kasneje se je razvedelo, da je bila tarča nepridipravov prestižna vila s pogledom na soline, ki je v lasti družine Türk (gre za razvpiti primer luksuzne nepremičnine, ki je bila označena za črno gradnjo ).

Primorske novce poročajo, da so trije mladeniči dejanje že priznali. Po sodbi morajo tatovi vrniti 92 tisoč evrov.

Iz hiše so sicer odnesli kuhinjo, straniščne školjke, pipe, umetniške like, jedilnico in celo vrata s podboji.