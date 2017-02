Vlomilci nad trgovski center

VELENJE – V torek ponoči okoli 2.30 je služba za varovanje policiste obvestila o sprožitvi alarmne naprave v enem izmed trgovskih centrov v Velenju.

Ob prihodu na kraj so ugotovili, da so neznanci pretrgali mrežo skladišča za trgovskim centrom in v parkirano vozilo naložili več kosov električnega orodja.

Pred odvozom jih je očitno zmotil prihod varnostnikov in policistov, tako da so s kraja pobegnili.

Za storilci še poizvedujejo.