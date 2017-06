Vlomilci na pohodu

LJUBLJANA – Na območju Ljubljane so policisti v sredo obravnavali kar osem vlomov.

V Medvodah so neznanci vlomili v hišo ter lastnika oškodovali za 1000 evrov, saj so odnesli zbirko zlatnikov in srebrnikov.

V središču Ljubljane so tatovi iz stanovanja odtujili dokumente (osebno izkaznico in bančno kartico), v Šiški so vlomili v klet in ukradli moško treking kolo, na Viču pa so iz telovadnice odnesli dve smučarski deski.

V Prevojah pri Domžalah so neznanci vlomili v vrtno lopo, iz katere so odtujili več kosov električnega orodja.