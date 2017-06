Vlomilci na pohodu

LJUBLJANA – Neznanci so v torek za Bežigradom in v Mostah vlomili v kletne prostore ter odtujili kolesa.

Vlomilci so bili prav tako na delu v Šiški, in sicer so iz dveh atrijev pritličnih stanovanj ukradli kolesi.

V središču mesta so vlomili v poslovni prostor, od koder so odtujili dva fotoaparata in računalnik. Škoda znaša približno 6000 evrov.

Vlomili so tudi v skladišče v Kočevju, od koder so odtujili za približno 3000 evrov orodja.