Vlomilci na območju PU Celje ne počivajo

SLOVENJ GRADEC, CELJE, TABOR – V ponedeljek okoli treh zjutraj so policisti v Slovenj Gradcu obravnavali vlom v trgovino na Ronkovi ulici. Storilci so ukradli več iphonov. Neznanec je med vikendom vlomil v ograjen prostor podjetja in iz rezervoarja delovnega stroja ukradel gorivo.

V ponedeljek so bili policisti obveščeni še o dveh vlomih v stanovanjski hiši, in sicer v Celju in v Taboru. V Celju so vlom v stanovanjsko hišo obravnavali na Vrunčevi ulici. Storilec je v hišo vlomil skozi manjše okno in ukradel nakit. V Taboru, na območju PP Žalec, je neznanec v hišo vlomil skozi terasna vrata. Ukradel je zlatnino in gotovino.