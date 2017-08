Vlomilci na delu

LJUBLJANA – Policisti so bili v sredo obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Bežigrada, iz katere so storilci odtujili nakit, ter o poskusu vloma v stanovanjsko hišo na Viču in še dveh vlomih v kleti, iz katerih so odtujili kolesi.

V Kočevju so storilci vlomili v trgovino, v Grosupljem v gostinski lokal in v Ljubljani v skladiščne prostore. V prvih dveh primerih so bili lastniki oškodovani za nekaj deset evrov, iz skladiščnih prostorov pa so storilci odtujili več akumulatorjev.