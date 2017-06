Vlomilci na delu

LJUBLJANA – Policisti PU Ljubljana so bili obveščeni o 16 vlomih, od tega je v petih primerih ostalo pri poskusu. Neznanci so vlomili v stanovanjsko hišo v Domžalah in Litiji, od koder so odtujili denar in nakit. Na območju Viča so vlomili v stanovanje, kjer so odtujili računalnik, v pet kleti so vlomili na območju mesta, iz treh so odtujili kolesa. Prav tako so neznanci vlomili v garažo in delavnico, od koder so odtujili orodje. V Grosupljem so vlomili v poslovni prostor in ukradli denar.

V nedeljo nekaj po polnoči so PU Ljubljana obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Domžal, kamor so neznanci vlomili skozi pritlično okno. Iz notranjosti so odtujili denar in nakit ter lastnika oškodovali za približno 2000 evrov.