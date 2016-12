NOVO MESTO – V četrtek nekaj pred 19.30 so policiste poklicali na Ulico Ivana Roba.

Neznani storilci so izkoristili krajšo odsotnost lastnikov med 18. in 19. uro, vlomili v hišo, pregledali prostore in odnesli denar ter vrednejše predmete.

Po prvih ocenah so z dejanjem povzročili za nekaj tisoč evrov škode, poročajo novomeški policisti.