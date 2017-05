Vlomilce v svojo hišo išče po facebooku

MARIBOR – Vsi, ki ste kdaj sami zidali hišo, dobro veste, koliko energije in predvsem denarja zahteva takšen projekt. Tega se dobro zaveda tudi Tine Marinšek iz Ruš pri Mariboru, ki se je lotil gradnje v Vrhovem Dolu, ta je del krajevne skupnosti Limbuš v mariborski občini. Novogradnja stoji na samotnem kraju, sredi gozda, kakšne štiri kilometre in pol od limbuškega rondoja, med Meranovim in Hrastjem. Njegova zgodba bi lahko bila le še ena od mnogo graditeljskih, če med 7. in 9. majem ne bi postal žrtev skrivnostnega vloma in tatvine. Marinšek se je zato prek družabnega omrežja facebook obrnil na vse domačine ali naključne mimoidoče, ki bi o tem dogodku kar koli vedeli in pomagali najti storilca ali storilce. »Za koristne informacije je seveda ponujena nagrada. Prosim, delite s čim več ljudmi,« je še zapisal na svoji strani.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«