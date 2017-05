Vlomilce so kmalu razkrinkali

VIRŠTANJ – V nedeljo ob 21.30 je občan policiste obvestil o vlomu v vikend hišico na območju Virštanja ter o tem, da je v bližini po vlomu opazil tri moške, za katere je posumil, da bi lahko bili storilci. Moške je temeljito opisal.

Storilci so prostore vikenda preiskali, poskušali so ukrasti LCD-televizor, ki je pritrjen na nosilcu, vendar jim to ni uspelo.

Policisti PP Rogaška Slatina so v Spodnjem Negonju ustavili vozilo, v katerem so bili trije moški, ki so ustrezali opisu.

Na podlagi zbranih informacij so vsem trem odvzeli prostost in jih pridržali. Gre za moške doma z območja PU Ljubljana, stare 20, 22 in 23 let, so zapisali celjski policisti.