Vlomilca ujela kamera

POSTOJNA –Policiste so obvestili o tatvini športnih copat v eni od postojnskih prodajaln, naslednji dan pa o vlomu v poslovni objekt, in sicer takoj po zapiralnem času. Vlomilec je iz prodajalne ukradel za 720 evrov oblačil. Policisti so prišli na sled 38-letnemu Sežančanu, ki se že nekaj časa zadržuje na območju Postojne. Na podlagi pisne odredbe sodišča iz Kopra so opravili preiskavo prostorov, ki jih 38-letnik trenutno uporablja za prebivanje. Tam so našli in zasegli ukradene predmete. Zoper moškega so podali kazensko ovadbo.

Okoli polnoči so policiste obvestili o tatvini delov z beemveja na Ukmarjevi v Ljubljani, na kraju dogodka so tatove zadržali. Ugotovili so, da so se 21-, 24- in 51-letnik, vsi iz okolice Celja, pripeljali z osebnim vozilom BMW, na katerem so bile nameščene ukradene registrske tablice, in z beemveja ukradli platišče s pnevmatiko. Pri tem jih je zalotil lastnik in njih s pomočjo drugih občanov zadržal do prihoda policistov. Eden od tatov je lastnika pri poskusu bega udaril z orodjem po glavi in ga ranil. Zoper tatinsko trojico sledi kazenska ovadba.

V dveh trgovinah večjega nakupovalnega centra v Novi Gorici je nekdo okoli 17. ure ukradel več izdelkov in izginil, ne da bi poravnal račun. Kmalu so policisti zgrabili 46-letnika in mu zasegli ukradene predmete. Zoper moškega, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi vrste premoženjskih kaznivih dejanj, so podali kazensko ovadbo.

Po vlomu v osebni avto v Ulici frankolovskih žrtev v Celju so zgrabili zlikovca in mu odvzeli prostost. Sumijo, da je vlomil še v najmanj dva avta v Milčinskega ulici v Celju. Po zbranih obvestilih bodo podali kazensko ovadbo.