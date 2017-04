Vlomilca prijeli med krajo

MARIBOR – V sredo ob 11. uri so policisti PP Maribor II med krajo ujeli 32-letnega Mariborčana. Moški je v stanovanjsko hišo vstopil okrog 10.40 in odtujil večjo količino zlatnine ter s tem povzročil materialno škodo približno 5000 evrov. Med vstopom je bil opažen, zato je bilo tja napotenih več policijskih patrulj. Policisti PP Maribor II so ga izsledili in prijeli v kletnih prostorih hiše ter mu odvzeli prostost.

Zoper 32-letnika je bila podana kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo v Mariboru. V petek je bil priveden k dežurni preiskovalni sodnici v Mariboru, ta pa mu je odredila pripor. Mariborski policisti še naprej zbirajo obvestila o storitvi morebitnih drugih tovrstnih kaznivih dejanj na območju policijske uprave, ki bi jih lahko Mariborčan izvršil.