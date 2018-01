Vlomilca pričakal pes

MARIBOR – Barabon je podnevi skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo v Markovičevi ulici, jo pregledal ter ukradel gotovino v evrih in v tujih valutah. Škode je za 4000 evrov. Grdavš je skozi vhodna vrata vlomil tudi v stanovanje v stanovanjskem bloku na Koroški cesti ter pobral 4000 evrov gotovine.

V Dobindolu je lopov vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel sef z zlatnino, dokumenti in ključi vozila. Škode je za 6000 evrov. V istem je pridanič izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev, skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo, ukradel nakit in lastnike oškodoval za 700 evrov.

V Strunjanu je malopridnež vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel zlatnino in gotovino. Lastniki so oškodovani za 3000 evrov. Vlomili so tudi v vasi Pared pri Sežani, kjer so pregledali notranjost, lastnikom pa odnesli zlatnino in srebrnino, skupaj vredno 500 evrov.

V okolici Mirne Peči je popoldne tolovaj izkoristili odsotnost stanovalcev in vlomil v dve stanovanjski hiši. Po prvih ugotovitvah ni ukradel nič, z vlomi pa je povzročil za 2500 evrov škode.

Lopov je ponoči vlomil v trgovino v Podnanosu. Ukradel je večjo količino cigaret različnih blagovnih znamk, več steklenic alkoholnih pijač, pripomočkov za britje in drugih artiklov. Višina premoženjske škode bo znana po inventuri.

Mrhovinarji so poljskemu vozniku tovornega vozila med počitkom na avtocestnem počivališču Lopata iz rezervoarja tovornega vozila ukradli kar 1000 litrov nafte.

V Prvačini je barabin skozi zadnja vrata vlomil v stanovanjsko hišo, a je kar po zraku priletel ven, saj je bil v njej pes...