Vlomil v župnišče

MOST NA SOČI – V četrtek pozno popoldne so policiste obvestili o vlomu v župnišče v naselju Most na Soči, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Po prvih ugotovitvah je nekdo tega dne v popoldanskih urah vlomil skozi pritlična vrata in nato pregledal notranje prostore. Pri tem je našel in si protipravno prilastil več kovancev. Policija je o tem obvestila tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.