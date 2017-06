Vlomil v počitniško hiško in tam prenočeval

KOPER – Policiste je v ponedeljek ob 17.55 oškodovanec iz Izole obvestil, da so vlomili v njegovo počitniško hišo. Klical je v času, ko je bil vlomilec še v hiši.

Policisti so v nekaj minutah prišli na kraj in prijeli 50-letnega Korošca. Ugotovili so, da je storilec v objektu tudi prenočeval.

Z vlomom in s krajo predmetov, ki si jih je prisvojil, je povzročil 650 evrov škode.

Kazensko ga bodo ovadili.