Vlomil v počitniško hišico in si priskrbel orodje

TRENTA – V soboto so policisti na območju Trente obravnavali vlom v počitniško hišo (blizu koče pri izviru reke Soče). Po sedanjih ugotovitvah je neznanec v daljšem časovnem obdobju vlomil vhodna vrata objekta in preiskal notranje prostore. Nepridiprav je pri tem našel in si prilastil različno orodje (nahrbtno kosilnico na nitko znamke Kawasaki in baterijski vrtalnik).

Bovški policisti bodo na podlagi zbranih obvestil in drugih ugotovljenih dejstev obravnavanega primera podali kazensko ovadbo (po prvem odstavku 205. člena KZ-1) na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.