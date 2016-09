Vlomil v Ljubljani, ključavnica ga ni ustavila

LJUBLJANA – V petek okrog 16. ure so policiste obvestili o vlomu v stanovanje na Trnovski ulici.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je neznani storilec poškodoval ključavnico na vhodnih vratih stanovanja in tako vstopil v notranjost, od koder je odtujil denar in dva prenosna računalnika.

Z dejanjem je lastnika oškodoval za približno 1000 evrov.