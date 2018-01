Vlomil v leseno počitniško hišo in še v dve stanovanjski

MOST NA SOČI – Tolminski policisti so med vikendom obravnavali vlom v leseno počitniško hišo v okolici Mosta na Soči. Neznanec je poškodoval dvoje vrat in lastniku povzročil za približno 400 evrov škode.

V soboto so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o vlomu v dve stanovanjski hiši v naselju Neblo. Nekdo je v prvi ukradel več različnih predmetov (poleg gotovine tudi več kosov zlatega nakita, žensko uro) in tako oškodovancem povzročil večjo materialno škodo. Nato je odšel do druge hiše, kjer je ravno tako skozi balkonska vrata vstopil v notranjost, vendar so ga pri tem zalotili stanovalci in ga pregnali.