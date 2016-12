Vlomil v klet: odnesel marsikaj in še poškodoval avto

VELENJE – V ponedeljek so bili v jutranjih urah policisti obveščeni o vlomu v kletne prostore in garažo na Prešernovi cesti v Velenju.

Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in ugotovili, da je neznanec iz notranjosti kleti odtujil kovinski zaboj z orodjem, varilni aparat na plin, v garažnem prostoru pa poškodoval osebni avtomobil, so sporočili iz PU Celje.