Vlomil v hišo in odnesel tri kose orožja

MEDVODE – V petek so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o vlomu. V Medvodah je nekdo vlomil skozi kletno okno stanovanjske hiše in odtujil več kosov nakita ter kovinsko omaro, v kateri so bili denar in trije kosi orožja. Lastnika je oškodoval za več tisoč evrov.

Policisti preiskavo nadaljujejo.