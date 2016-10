Vlomil v avto, škode za 300 evrov

IG – V sredo dopoldne je na makadamskem parkirišču na Igu nekdo razbil steklo prednjih desnih vrat vozila in iz njega odtujil črno torbico, v kateri so bili osebni dokumenti, denar in ključi.

Lastnik je oškodovan za približno 300 evrov, so še sporočili iz PU Ljubljana.