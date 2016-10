Vlomil v avto in si s ključi odklenil lokal

KOPER – Koprski policisti poročajo, da je včeraj nekdo vlomil v osebno vozilo in iz njega ukradel ključe lokala. Iz avta je odnesel še denarnico z dokumenti.

Po vlomu v avto je odšel do lokala, kjer je ukradel blagajniški minimum, prenosni sef in nekaj pijače. Denarnico oškodovanke so kasneje našli pred lokalom, so še sporočili iz PU Koper.