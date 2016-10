Vlomil v avto in odnesel kartice s PIN-kodami

TUPALIČE – Neznanec je včeraj popoldne ob gozdni poti v Tupaličah z naviranjem vrat vlomil v osebni avtomobil in odtujil bančne kartice z varnostnimi kodami, so sporočili iz PU Kranj. Na dvige denarja so lastnico opozorila varnostna SMS-sporočila.

Ob tem so pri PU Kranj opozorili, da je v vozilo lahko vlomljeno že v nekaj sekundah in da povzročena škoda velikokrat presega vrednost ukradenega predmeta, vendar je ta lahko še višja, če si storilec prilasti tudi vredne predmete. Zato jih v vozilu ni varno odlagati. »Prav tako nikjer ni varno puščati PIN-kode zraven bančne kartice, ker to storilcu omogoča povsem neoviran dostop do denarja. Višji nivo varnosti na bančnih karticah, predvsem v smislu takojšnjega ukrepanja ob nepooblaščeni uporabi kartice, seveda vzajemno ob ustrezni hrambi PIN-kod, si lastniki lahko zagotovijo tudi z varnostnimi SMS-sporočili (storitev bank),« je še zapisal Bojan Kos.