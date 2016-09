LJUBLJANA – V petek ob 13.45 so policiste obvestili o vlomu v hišo na Streliški ulici. Neznanec je dopoldne vlomil skozi okno in prišel v notranjost. Pregledal je prostore in ukradel denar in nakit.

Z dejanjem je povzročil za nekaj sto evrov škode, so sporočili ljubljanski policisti.