Vlomil in povzročil za nekaj tisoč evrov škode

SKRILJE – V nedeljo zjutraj so policiste obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo v Skriljah, občina Ajdovščina.

Po do zdaj zbranih podatkih je neznani storilec v soboto zvečer vlomil balkonska vrata, vstopil in pregledal prostore. Pri tem je našel ter si prilastil gotovino in zlatnino.

S tem je lastnike oškodoval za približno dva tisoč evrov. Poleg tega je zaradi vloma nastala še dodatna posredna škoda, so sporočili novogoriški policisti.