Vlomil, pokradel stvari in odpeljal avto

LJUBLJANA – V ponedeljek okrog 17.30 so PU Ljubljana obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Polja. Neznanec je najprej poskušal vdreti skozi kletna vrata, ker pa mu to ni uspelo, je v hišo vstopil skozi pritlično okno. Odtujil je nakit, prenosni računalnik Asus, denar in forda C-maxa (letnik 2005, modre barve).

Vozilo je odpeljal z originalnimi ključi. Škode je za nekaj tisoč evrov.