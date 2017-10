Vlomil in kradel

HRUŠICA – S področja kriminalitete so policisti v četrtek zjutraj na območju Hrušice obravnavali prijavo vloma v delovni zabojnik in tatvino delovnega orodja, pozno zvečer okoli 23.45 pa so v Križah pri Tržiču obravnavali tatvino električnega pastirja, so sporočili iz PU Kranj.