Vlomil, ko so spali

POSTOJNA – V nedeljo ob dveh ponoči so bili policisti PU Koper obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v Postojni. Ukradel je denarnico, orodje (skobelnik, vbodno žago, kotni brusilnik, rezkar, rezalko, vibracijski brusilnik, dva akumulatorska vijačnika in brizgalno pištolo) in zunajkrmni motor.

Z bančno kartico je nato vlomilec opravil dvig denarja na bankomatu. Škode je za približno 1500 evrov. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, so sporočili iz PU Koper.