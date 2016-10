Vlomil kletno okno in odnesel nakit

LJUBLJANA – V ponedeljek okoli 13.15 so policiste obvestili o vlomu v hišo na območju Kodeljevega.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je neznani storilec v dopoldanskem času vlomil kletno okno in splezal v notranjost. Pregledal je vse bivalne prostore in odtujil nakita.

Z dejanjem je lastnika oškodoval za več sto evrov.