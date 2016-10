Vlomil k sosedi, med begom se je porezal

DOBILI SO GA

SLOVENJ GRADEC – V nedeljo v zgodnjih jutranjih urah so policisti opravili ogled kraja vloma v stanovanje na Vrunčevi ulici v Slovenj Gradcu. Med vlamljanjem je 24-letnega domačina zmotila soseda, med bežanjem pa se je porezal po roki.

Po storitvi kaznivega dejanja so ga prijeli policisti in ga odpeljali v zdravstveno ustanovo. Po vseh zbranih obvestilih ga bodo kazensko ovadili, so sporočili iz PU Celje.