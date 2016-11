Vlomi v Ljubljani: odnesli nakit in gotovino

LJUBLJANA – V sredo v večernem času so policiste obvestili o dveh vlomih v stanovanjski hiši, so sporočili iz PU Ljubljana.

V primeru vloma na območju Bežigrada so ugotovili, da so za zdaj še neznani storilci v popoldanskih urah vlomili v stanovanjsko hišo, iz katere so odtujili nakit in gotovino. Lastnika so oškodovali za okoli 5000 evrov.

V drugem primeru na območju Viča so storilci čez dan vlomili v stanovanjsko hišo. Odtujili so prenosni računalnik in nakit. Lastnika so oškodovali za okoli 3000 evrov.