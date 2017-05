Vlomi se vrstijo, tatovi iščejo denar

CELJE – Celjska policija poroča o več vlomih, ki so se zgodili v torek. Ponoči je neznanec vlomil v gostinski lokal v Mežici in ukradel menjalni denar, dopoldne pa je nekdo vstopil v dvostanovanjsko hišo na Letnerjevi ulici v Celju. Storilec je preiskal obe stanovanji in ukradel nekaj gotovine.

Vloma v stanovanjski hiši so obravnavali tudi na Prušnikovi ulici v Vojniku in na Bregu pri Polzeli. V obeh primerih pogrešajo gotovino. V Slovenskih Konjicah, na Slomškovi ulici, pa je neznanec vlomil v klet stanovanjskega bloka in ukradel kolo.