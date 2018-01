Vlomi se kar vrstijo

NOVO MESTO – V zadnjem tednu dni je neznanec vlomil v stanovanjsko hišo v Gorenji Brezovici pri Šentjerneju in pri tem naredil za okoli 200 evrov škode. Podobno se je zgodilo tudi v Semiču, kjer so vlomili v tednu med božičem in novim letom. Ali je bilo kaj odneseno, še ne vedo.

V petek zvečer so policisti opravili ogled vloma v Petanah na območju PP Novo mesto. Po prvih ugotovitvah so neznanci izkoristili odsotnost lastnikov, ki so bili zdoma med 11. in 19. uro ter na silo vstopili v hišo. Ukradli so nekaj zlatnine in naredili za nekaj sto evrov škode.

Ni jih bilo doma

V nedeljo zjutraj so črnomeljski policisti opravili ogled vloma v stanovanjsko hišo v Črnomlju. Kot kaže, so neznanci izkoristili sobotno celodnevno odsotnost domačih in vlomili ter odnesli nekaj zlatnine, skupaj pa naredili za okoli 2000 evrov škode. Domači so vlom opazili šele v nedeljo zjutraj in o tem obvestili policiste.

Novomeški policisti so nedeljsko jutro začeli v Gorenjem Karteljevem, kjer so v noči na nedeljo neznanci vlomili v gospodarsko poslopje in odnesli bakreni kotel za žganjekuho in črpalko za vodo. Naredili so za več kot 1000 evrov škode.

V Hmeljčiču so obravnavali tatvino psa mešančka in poskus vloma v gospodarsko poslopje. Popoldne so jih klicali v Sela pri Zajčjem Vrhu. Tam so v noči na nedeljo vlomili v zidanico in odnesli okoli 25 kg različnih mesnih izdelkov, za nameček pa še iztočili okoli 150 litrov modre frankinje. Lastniku so naredili za več kot 400 evrov škode.

Vlom, a brez kraje

Na novega leta dan so ogled vloma opravili tudi trebanjski policisti. V Šentlovrencu so namreč ugotovili, da so jim neznanci v zadnjih tednih vlomili v hišo, jo pregledali, a menda nič odnesli. So pa kljub temu naredili za okoli 200 evrov škode.